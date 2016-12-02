Василий Титов: "ВТБ продолжает конструктивно взаимодействовать с "Динамо"

Первый зампредседателя банка ВТБ, член совета директоров "Динамо" Василий Титов подчеркнул, что банк продолжает конструктивное сотрудничество с клубом, несмотря на непростой диалог. Ранее сообщалось, что бело-голубые согласились на продажу ВТБ принадлежащую ему по инвестиционному соглашению долю в проекте "ВТБ Арена парк", при этом сам банк готов уступить 74 процента акций команды объединению "Динамо" за один рубль.

- ВТБ продолжает конструктивно взаимодействовать и сотрудничать с "Динамо", - приводит ТАСС слова Титова. - Конечно, диалог у нас не самый простой, потому что накопилось много проблем, но сотрудничество продолжается.

Банк ВТБ, после того как в 2015 году Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал "Динамо" за несоблюдение правил финансового фэйр-плей, пытается передать 74 процента акций клуба одноименному обществу. С тех пор в совет директоров бело-голубых были включены несколько представителей общества, а возглавил его в мае Владимир Проничев. Однако в августе Проничев покинул пост главы общества по собственному желанию, а позднее перестал входить в совет директоров футбольного клуба.