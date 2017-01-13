Василий Титов: "Сумма помощи "Динамо" обусловлена большим объемом оказываемых нам услуг"

Заместитель председателя правления банка ВТБ Василий Титов пояснил, куда направлена спонсорская помощь, выделенная Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) "Динамо". Ранее стало известно, что банк выделил 10,62 миллиарда рублей.

– Речь идет о футбольном и хоккейном клубах, мероприятиях центрального совета, – цитирует ТАСС Титова. – Очень большой объем услуг, которые нам предоставляются. Отсюда и такая сумма.

В конце декабря ВФСО "Динамо" выкупило у банка ВТБ 74,99 процента акций футбольного клуба "Динамо" при условии подписания договора о спонсорстве между ВТБ и обществом.