Василий Титов: "Как только пройдет оценка акций, ВТБ прекратит участие в "Динамо"

Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов подчеркнул, что компания прекратит свое участие в АО "Футбольный клуб "Динамо-Моска" сразу после того, как будут оценены акции клуба. Сегодня наблюдательный совет ВТБ принял решение продать 74 процента акций "Динамо" Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу "Динамо".

- Мы готовы продать акции по цене, которую установит оценщик, - не ниже рыночной, - приводит "Р-Спорт" слова Титова. - Нам нужно решение оценщика. Как только оно будет, мы сразу же прекращаем участие.