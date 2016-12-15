Василий Титов: "Как только пройдет оценка акций, ВТБ прекратит участие в "Динамо"

Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов подчеркнул, что компания прекратит свое участие в АО "Футбольный клуб "Динамо-Моска" сразу после того, как будут оценены акции клуба. Сегодня наблюдательный совет ВТБ принял решение продать 74 процента акций "Динамо" Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу "Динамо".
- Мы готовы продать акции по цене, которую установит оценщик, - не ниже рыночной, - приводит "Р-Спорт" слова Титова. - Нам нужно решение оценщика. Как только оно будет, мы сразу же прекращаем участие.
bvp
Красавцы. Динамо, привет.
12:40
Slim Taller
После того как имущество Динамо,коего по всей стране было немало,прибрали к рукам,акции превратились в простые бумажки.От великого клуба останутся только долги.Недавно,кажись в Шотландии,продавали клуб за один евро.Вряд-ли Динамо стоит больше.
11:53
karlikf1
В лучшем случае пойдут по пути Торпедо. В худшем их ждёт участь Сатурна, ФК Москва, Ротора, смоленских Искры и Кристалла, ставропольского Динамо, Факела, саратовского Сокола, нижегородских Локомотива и Волги и многих других клубов, бесследно сгинувших в своё время с футбольной карты страны.
11:47
lordblack
Боже, спасибо, что у нас есть Федун.
11:22
MAYERICK
." не ниже рыночной......" - это какого колхозного рынка?............ сначала 2-я лига, а через 2-3 года -КФК НАВСЕГДА..........
11:15
Helicopter
Странно, что кого-то ещё это удивляет.
11:14
kingarthur
Прощай Динамо, безумно жаль клуб Великого Льва Ивановича
11:11
Al Rains
Надо счета недавних руководителей динамовских проверить)) Где там Степашин и т.д.? Наерняка откаты были...Хотя всем и так было понятно из за чего втб в динамо)))
11:02
эстонский армеец
Только МВД может спасти "Динамо" - всё конфискованное - на помощь родному клубу!) Или - ХАНА.
11:00