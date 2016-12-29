Василий Титов: "Если ВТБ подписал контракт с "Динамо", это выгодно двум сторонам"

Первый заместитель президента - председателя правления Банка ВТБ Василий Титов подчеркнул, что договор о спонсировании "Динамо" выгоден двум сторонам. Ранее сообщалось, что банк в течение трех лет будет спонсировать одноименное спортивное общество и все его профессиональные клубы.

Сегодня Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" выкупило у ВТБ 74,99 процента акций клуба. Стоимость сделки составила 1 рубль. ВФСО ранее уже владело 25 процентами акций футбольного клуба.

- Василий Николаевич, как вы можете прокомментировать появившуюся информацию? - вопрос Титову.

- Это означает ровно то, что и написано. Подписан договор сроком на три года. Если такое решение принято, значит, это выгодно обеим сторонам.

- Каковы размеры спонсорской помощи ВТБ?

- Мы не раскрываем суммы. (Любовь КОНЯЕВА)

Общество "Динамо" выкупило у ВТБ акции футбольного клуба//

ВТБ будет спонсировать общество "Динамо" на протяжении трех лет