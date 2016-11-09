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Василий Титов: "Долги "Динамо" можно реструктуризировать и работать дальше"

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Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов подчеркнул, что задолженности "Динамо" можно реструктуризировать и работать дальше. Ранее председатель общества "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что вопрос о банкротстве клуба рассматриваться не будет.

– Вопрос о банкротстве возникает тогда, когда задолженность клуба является срочным платежом, – приводит "Р-Спорт" слова Титова. – Никто из кредиторов долги к срочному платежу не предъявляет. Задолженность можно реструктуризировать и дальше жить и работать. Найти финансирование, жить и работать. По этому сценарию ситуация и будет развиваться.

"Динамо" на краю гибели

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