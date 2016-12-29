Василий Титов: "Долги "Динамо" как были на клубе, так и остались"

Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов сообщил, что смена владельца не повлияла на ситуацию с задолженностями футбольного "Динамо". Сегодня ВФСО "Динамо" купило 74,99 процента акций клуба у ВТБ за один рубль. До этого общество уже владело 25 процентами акций. В декабре председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что текущая задолженность клуба составляет 806 миллионов рублей.

- Что касается долгов, то они как были на клубе, так на клубе и остались, - приводит слова Титова "Р-Спорт". - Футбольный клуб "Динамо" – это открытое акционерное общество. Сами посмотрите, кто несет ответственность по долгам, несут ли ответственность акционеры. То, что ВФСО стало владельцем акций, совсем не означает, что оно стало ответственным за долги. Они стали 100-процентным собственником футбольного клуба. Ответственность по своим долгам несет футбольный клуб.