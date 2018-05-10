Василий Столыпин: "Ясность с увеличением вместимости стадиона "Оренбурга" наступит после чемпионата"

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин рассказал "СЭ" о планах по увеличению вместимости домашней арены. Клуб лидирует в ФНЛ, за тур до финиша опережая на одно очко "Крылья Советов", причем в начале мая оба клуба завоевали путевки в РФПЛ и в новом сезоне вернуться в элиту.

– На какой стадии проект расширения стадиона? – вопрос Столыпину.

– Он есть, а ясность по его выполнению наступит после окончания сезона.

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил о намерениях новичка премьер-лиги реконструировать стадион "Газовик" с целью сделать 12 тысяч мест для зрителей вместо нынешних 7,5 тысяч. (Евгений БЕЛОУСОВ)