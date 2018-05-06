Василий Столыпин: "У "Оренбурга" была задача вернуться в РФПЛ за один сезон, и он справился"

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин выразил уверенность, что клуб заслуженно завоевал право выхода в премьер-лигу. Команда Владимира Федотова за тур до конца сезона оформила путевку в РФПЛ после годичного отсутствия.

- Команда заслуженно вышла в премьер-лигу, - цитирует "Р-Спорт" Столыпина. - Задача и была поставлена вернуться в РФПЛ за один сезон, команда с этой задачей справилась. Да, в начале сезона были проблемы, но всё было вовремя устранено. Но сейчас сезон не законен, у нас впереди ответственная игра с "Тамбовом". Будем бороться за победу.