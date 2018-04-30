09:44 | Футбол — ФНЛ

Василий Баскаков сменил Петракова на посту главного тренера "Томи"


Василий Баскаков занял пост главного тренера "Томи" после отставки Валерия Петракова, информирует официальный сайт клуба. Должность стала вакантной 28 апреля, когда "Томь" в рамках 35-го тура ФНЛ дома проиграла "Зениту-2" (1:2).

- Руководством "Томи" принято решение не искать сейчас наспех нового главного тренера на стороне, а доверить управление команды воспитаннику томского футбола Василию Баскакову, - говорится в сообщении. - Он уже имеет опыт работы главным тренером "Томи" и в премьер-лиге, и в ФНЛ. К тому же, Василий Владимирович работает в тренерском штабе клуба уже 15 лет, знает возможности всех ребят в команде, и футболистам он хорошо знаком... Василий Баскаков в бытность свою футболистом всегда отличался лидерскими качествами (был капитаном команды) и бойцовским характером. А нынешней "Томи" порой явно не хватало бойцовских качествах - при исполнителях неплохого уровня. Хотя были, конечно, и другие проблемы. Будем надеяться, что с новым наставником "Томь" проявит настоящий мужской характер в оставшихся турах"

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http://fctomtomsk.ru/ru/news/content/-tom-vozglavil-vasilii-baskakov-2018-04-30

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