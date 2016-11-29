Валерий Петров: "Шинник" переедет во Владимир? Это нонсенс!"

Генеральный директор "Шинника" Валерий Петров назвал слухами информацию о том, что в следующем сезоне команда может переехать из-за финансовых проблем из Ярославля во Владимир.

– Я в первый раз об этом слышу. Честное слово. Сейчас нахожусь на Кипре, здесь состоится матч между сборными ФНЛ и Кипра, а также проходил совет лиги по поводу предстоящего Кубка ФНЛ.

Ничего подобного я не слышал, мне никто ничего не говорил. Переехать во Владимир? А как это возможно? Как вы себе это представляете? Нонсенс! Какие-то слухи…

Финансовая ситуация в клубе? Проблемы есть, как, впрочем, и везде. Но идет рабочий процесс. Считаю, вместе с администрацией региона, города решим эти вопросы.(Виталий АЙРАПЕТОВ)