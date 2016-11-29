16:33 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Валерий Петров: "Шинник" переедет во Владимир? Это нонсенс!"

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Генеральный директор "Шинника" Валерий Петров назвал слухами информацию о том, что в следующем сезоне команда может переехать из-за финансовых проблем из Ярославля во Владимир.

– Я в первый раз об этом слышу. Честное слово. Сейчас нахожусь на Кипре, здесь состоится матч между сборными ФНЛ и Кипра, а также проходил совет лиги по поводу предстоящего Кубка ФНЛ.

Ничего подобного я не слышал, мне никто ничего не говорил. Переехать во Владимир? А как это возможно? Как вы себе это представляете? Нонсенс! Какие-то слухи…

Финансовая ситуация в клубе? Проблемы есть, как, впрочем, и везде. Но идет рабочий процесс. Считаю, вместе с администрацией региона, города решим эти вопросы.(Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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aloveku

нормально всё, логично, Шинник во Владимир, Локомотив в Ярославль, всё сгруппировано и четко

17:19

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