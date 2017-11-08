Валерий Петраков: "Задержка матча "Томь" - "Крылья"? Есть у нас определенные проблемы по контрактам"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 22-го тура ФНЛ против "Крыльев Советов" (1:0) отметил, что перед игрой в коллективе была напряженная атмосфера. Специалист подчеркнул, что несмотря на имеющиеся проблемы футболисты "Томи" вышли и достойно сыграли.

– По содержанию игры первый тайм был похож на хороший футбол, хорошего уровня , – цитирует пресс-служба ФНЛ Петракова. – Достаточно агрессивно и внимательно в обороне сыграли. Но вот парадокс: когда стали играть в большинстве, появилась боязнь за результат, начали играть на удержание. Хотя, конечно, так отдавать инициативу нельзя. Возможно, это связано с тем, что получил травму Зуйков, и нам пришлось переходить на игру в четыре защитника. Но все хорошо, что хорошо кончается. Атмосфера перед игрой была достаточно напряженная, но ребята показали сибирский характер и победили.

– С чем была связана задержка начала матча?

– Есть у нас определенные проблемы по контрактам. И хорошо то, что был представитель руководства ФНЛ Иван Александрович Шабанов. Перед игрой он встретился с ребятами, объяснил ситуацию. Хорошо, что его слова были встречены с позитивом. Ребята прислушались, поверили и в итоге вышли и сыграли достойно.

– В первом тайме "Томь" удивила "Крылья" массированным прессингом. Ранее так же в тупик был поставлен "Краснодар" в кубковой игре. Почему не получается так же в каждом матче?

– Наверное, не получалось. Прессинговать все 90 минут нельзя. Но то, что мы разбираем на теории, когда просим нападающих и полузащитников предпринимать активные действия и мешать сопернику начинать атаку, сегодня в какой-то мере удавалось. Но не всегда. Еще в перерыве я обращал внимание ребят на то, что нужно быть осмотрительнее. Если вы не готовы к прессингу, лучше не выскакивать вперед, потому что этим ты облегчаешь атаку сопернику. Хорошо, что хоть иногда удается.

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