Валерий Петраков: "У "Томи" выпадали 3-4 игрока, а обыграть хорошую команду всемером тяжело"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после поражения от санкт-петербургского "Динамо" (0:2) в матче 9-го тура ФНЛ отметил, что встреча оставила не самые хорошие впечатления. Он также добавил, что по ходу матча у команды выпадали 3-4 игрока.

– Впечатления не самые хорошие, когда команда проигрывает. Но в каждом проигрыше есть свои причины. Как объективные, так и субъективные, – приводит официальный сайт ФНЛ слова Петракова. – Из-за дисквалификации мы потеряли основного нападающего, и наша игра в атаке стала намного проще. Сегодня не показали хорошего футбола, а на поле должно быть 11 боевых единиц. А у нас некоторые игроки не проявили себя как нужно. А так в футбол играть нельзя. Когда один выпадает – тяжело, а когда три-четыре, нужно задуматься. Ну и ранняя замена спутала нам все карты. К сожалению, обыграть хорошую команду всемером тяжело.