Валерий Петраков: "Судьбу матча решили грубейшие ошибки "Томи"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после поражения от "Тамбова" в матче 13-го тура ФНЛ (1:3) отметил, что судьбу встречи решили грубейшие ошибки томской команды. Также он признался, что был готов к такой игре соперника.

– Не сказал бы, что мы по игре очень сильно уступили хозяевам, - цитирует пресс-служба лиги Петракова. - В каких-то моментах, особенно во втором тайме, имели территориальное преимущество. Но судьбу матча в итоге решили наши грубейшие ошибки. Очень недоволен тем, как сыграли наши опытные игроки – Микуцкис, Пулич, Гирдвайнис. Вроде бы, игроки сборных, но с такими ошибками играть нельзя. Отсюда и такой результат.

От "Тамбова" ожидал такой хорошей игры. Смотрел матчи сегодняшнего соперника и с "Олимпийцем", и с "Крыльями". Команда играет в атакующий футбол, активно использует фланги. В принципе, мы были к ней готовы. Но очень здорово поменял игру пропущенный в самом начале мяч, после которого нам пришлось играть в более активный футбол.

Все пропущенные нами голы стали результатом позиционных ошибок. В первом Пулич как центральный защитник не должен был играть выше крайних. Во втором Гирдвайнис не должен был сбрасывать мяч в штрафной площади. Так может играть нападающий, а не защитник, который должен действовать проще. Ну и третий гол – снова грубая ошибка Пулича.