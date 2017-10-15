Валерий Петраков: "Может быть, второй тайм против "Факела" был грустный, но пока так"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча с "Факелом" (1:0) в 18-м туре ФНЛ отметил, что доволен тем, что его игроки смогли довести встречу до победы. Он также добавил, что команда провела довольно грустный второй тайм из-за боязни ошибиться.

– Комментарий будет положительный. Наверное, попали в такую ситуацию, что результат очень важен был, важна была победа, чтобы как-то вылезти из этой ямы, в которую мы попали, – приводит официальный сайт ФНЛ слова Петракова. – По первому тайму мое мнение, что никаких таких моментов у "Факела" я особо не видел. Мы владели преимуществом, владели территорией, создавали моменты. Второй тайм я просил не сбавлять обороты. Где-то такой провал у нас случился минуты, наверное, с 70-75-й, когда мы отдали инициативу, и начали появляться какие-то подходы у наших ворот. Но я в большей степени связываю это с тем, что ребята дорожили результатом. Надо отдать им должное, что они довели дело до победы. Да, может быть, немного грустный был второй тайм, но пока так.

То, что они умеют правильно играть в футбол, первый тайм показывает наглядно, а потом уже вступает в борьбу психология. Боязнь ошибиться, неправильное принятие решения, такие моменты очень влияют на игру. Думаю, если бы забили второй мяч, то мы бы показали намного более качественный футбол во втором тайме, лучше проявили себя и раскрепостились. А так, конечно, все на пределе. Тяжело играть, я их понимаю и, в принципе, доволен, что довели этот матч до победы.