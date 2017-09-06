Валерий Петраков: "Куда мы дальше будем вести российский футбол, если у нас так обслуживают матч"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 12-го тура ФНЛ против "Оренбурга" (0:0) отметил, что команду подвела реализация. Также специалист выразил недовольство работой арбитра Станислава Васильева.

– Хорошая игра. Я считаю, что мы провели первый тайм достаточно сдержанно и понимали, что "Оренбург" – достойная команда. У них много ребят осталось с премьер-лиги, и цель – возвращение в элиту, – цитирует пресс-служба ФНЛ Петракова. – Но, считаю, во втором тайме мы переиграли гостей во всех отношениях, только не в реализации. Судейский произвол на поле, я думаю, заслуживает отдельного внимания и вопросов. Я просто не могу понять, куда мы дальше будем вести российский футбол, если у нас, начиная с первой лиги, так обслуживают матч и творят что-то непонятное. К ребятам вопросов нет, и все сегодня сыграли достойно, никто не выпал из игры. Вопросы только к одному товарищу и его помощникам. Явные моменты, и когда идут нарушения с одной стороны – он моментально свистит, а когда у нас идет борьба, когда нашего игрока руками валят на газон, то свистка нет. Я уж не говорю про чистый пенальти на Деобальде, которого толкнул в спину Чиркин.

– Последние 4 игры не удается забить. С чем это связано?

– Хороший вопрос. Минут на сорок. Работаем над этим вопросом, пытаемся схематически на поле объяснить. Конечно, сегодня нужно было усиление атаки, и на левом фланге оно временами возникало, но это, в большей степени, индивидуальные действия. Тяжело объяснить игроку когда, в какой момент, как нужно сыграть или взять игру на себя. В перерыве я попросил, чтобы мы убыстряли игру и во втором тайме я увидел, что стали играть лучше, но проблема одна – не забили. Что сделать, это футбол.