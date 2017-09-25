Валерий Петраков: "Арбитр матча "Балтика" - "Томь" со своей работой не справился"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 15-го тура ФНЛ против "Балтики" (1:2) отметил, что судьбу встречи решили две грубейшие ошибки его подопечных. Специалист высказал мнение, что и арбитр матча (Александр Борисов) со своей работой не справился.

– Мы провели достаточно неплохой матч, – цитирует пресс-служба ФНЛ Петракова. – И по игровым моментам, и по содержанию игры. Расстроило, что после нашего гола "отдали" территорию поля соперникам. Но зато после двух пропущенных мячей стали играть в более организованный футбол. Однако повторюсь, что судьбу матча решили две грубейшие ошибки наших защитников, которые недопустимы для игроков любых лиг. В первом голе виноват Дмитрий Сасин, который потерял концентрацию в эпизоде. Хотя, такие промахи у Сасина уже входят в привычку. Во втором голе была ошибка Иванова, который махнул мимо мяча, и позволил сопернику выйти один на один.

– После одного из предыдущих матчей вы выражали недовольство работой арбитра. Что можете сказать о ней сегодня?

– Вы считаете, что судья справился со своей работой? На мой взгляд, не справился. Одинаковые нарушения трактовал по-разному. Кроме того, когда футболист падает в штрафной, не апеллирует при этом, совсем не обязательно давать ему желтую карточку.