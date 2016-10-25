Валерий Овчинников: "96 нецензурных слова за три минуты? Газзаев - виртуоз!"

Бывший главный тренер нижегородского "Локомотива" и "Волгаря-Газпрома" Валерий Овчинников прокомментировал появившееся в интернете видео с разбором игры наставником астраханской команды Юрием Газзаевым. Он отметил, что не осуждает коллегу и не понимает, зачем игроки выложили подобную запись. По словам Овчинникова, он бы распрощался с футболистом, записавшим видео.

– Юрий Газзаев, разбирая игру "Волгаря", за три минуты употребил нецензурное слово 96 раз.

– Нормально! Виртуоз, молодец! Главное, что доходчиво объяснил на богатом русском языке, не оскорбляя футболистов. Уверен, игроки за это время поняли все то, что Юрий хотел им сказать. Мне вот что интересно, кто это все записал?

– Скорее всего, кто-то из игроков.

– Это плохо. Разбор полетов внутри раздевалки – дело интимное. Эти разговоры не должны выходить за пределы команды.

– Трудно представить, что Газзаев способен так высказываться постоянно?

– Правильно, сам удивился его монологу, но не осуждаю Юрия. Знаю его очень давно, с 1985 года. Он интеллигентный парень, наверное, они его так достали, что тренер не выдержал.

– Вы сами так общались с командой?

– Приходилось. Главное, нельзя допустить оскорблений в адрес игроков. Для связки слов и доходчивого восприятия матерные слова – нормальный процесс.

– Футболисты обижались?

– Думаю, что нет. Никогда никого не назвал плохим словом. Важно не переходить на личности.

– Что бы вы сделали с игроком, записавшим подобное видео и выложившим его в интернет?

– Распрощался бы сразу. Чем этот человек руководствовался, делая запись? Хотел подставить тренера или набрать побольше лайков в интернете? Это некрасиво.

– Не боитесь, что со стороны руководства клуба могут последовать какие-то санкции?

– Такого быть не должно. Не стоит мусолить эту тему, Юрий ничего криминального не сделал. Уверен, что через пару дней все это стихнет, а болельщики будут обсуждать что-то другое. (Сергей АСТАХОВ)

"Волгарь": видео разбора Газзаевым игры "Волгаря" сделано в прошлом сезоне