Валерий Непомнящий покинул "Балтику"

Российский специалист Валерий Непомнящий покинул должность директора по развитию молодежного футбола "Балтики", сообщает пресс-служба калиниградской команды.

"Балтика" занимает 16-е место в Олимп-ФНЛ после 24 туров с 25 очками.

– Расстаюсь с клубом с грустью, – приводит слова Непомнящего пресс-служба "Балтики". –Считаю, "Балтика" не заслуживает той турнирной позиции, на которой оказалась. В Калининграде обязательно должна быть сильная команда. Здесь отличная база, фантастический стадион, великолепные болельщики, с которыми у меня были частые встречи. А в центре подготовки молодых футболистов трудятся настоящие профессионалы, которые вкладывают душу в свою работу. Желаю, чтобы "Балтика" процветала!​

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