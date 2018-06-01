Валерий Непомнящий: "Над предложением "Балтики" почти не раздумывал"

Известный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал "СЭ" свое назначение в "Балтику". Контракт рассчитан на один год. В сезоне-2017/18 калининградская команда заняла 5-е место в первенстве ФНЛ.

- Поздравляем с назначением.

- Подождите, откуда у вас эта информация?

- С официального сайта "Балтики".

- Да вы что? Уже опубликовали? Ну ладно. Спасибо.

- Как давно поступило предложение?

- Недавно, так скажем.

- Раздумывали долго?

- Нет - быстро принял решение.

- Какая задача вам поставлена?

- Выступить не хуже, чем в прошлом сезоне, по возможности сделать шаг вперед.

- Нацеливаетесь на выход в РФПЛ?

- Эту тему нужно еще обсуждать, разговор небыстрый. Но в принципе цель такая, насколько понимаю.

- Сильно ли изменится команда?

- Вы знаете, у меня только что состоялся разговор с руководством клуба, буквально десять минут назад. Детали пока не затрагивали.

- Вы бывали на новом стадионе в Калининграде?

- Нет, только со стороны пока видел.

- Вы работали в ЦСКА - будете брать оттуда молодых в аренду?

- Прямо сейчас сказать не могу - еще не видел состава и не знаю, у кого контракты заканчиваются, у кого нет. Селекция еще впереди.

- Ваш тренерский штаб сформирован?

- Не до конца, находимся на стадии принятия решений. Сегодня с утра состоялся разговор с клубным начальством, ударили по рукам. По составу и по всему остальному работа еще предстоит. (Арман МКРТЧЯН)