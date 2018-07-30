Валерий Непомнящий: "На "Балтике" висит нервное давление, игра не дается легко. Команда выступает ниже своего потенциала"

Главный тренер "Балтики" Валерий Непомнящий поделился мнением о поражении от "Чертаново" (1:3) в матче третьего тура Олимп-Первенства ФНЛ. Калининградцы потерпели третье поражение в трех стартовых встречах турнира и пропустили больше всех мячей в лиге.

- Если говорить о результате, то, с одной стороны, счет на табло, а с другой – попробуй объясни, как я вижу эту ситуацию, - цитирует Непомнящего официальный сайт Олимп-Первенства ФНЛ. - Прежде всего после двух поражений на нас висит нервное давление, а игра не дается легко. Проблемы с реализацией.

Поздравляю соперника – он достойно выглядел и победил. Мы играем ниже своего потенциала. Я знал многое о сопернике – смотрел его игры. Мы знали, что "Чертаново" проигрывает первые таймы. Но здесь ребята прошли хорошую школу. Я знал, что нам будет непросто.