Валерий Маслов: "Эдуард Мудрик был надежным защитником, на которого можно было положиться"

Бывший игрок "Динамо" Валерий Маслов выразил соболезнования по поводу смерти своего одноклубника Эдуарда Мудрика. Вице-чемпион чемпионата Европы-1964 скончался в понедельник на 78-м году жизни.

- Эдуард был аккуратным и надежным защитником, на которого всегда можно было положиться, - цитирует ТАСС Маслова. - Он по праву занимал место в сборной, в составе которой выступал на международных соревнованиях. На поле он всегда был тактически грамотен, быстро соображал и хорошо ориентировался.

Отец Эдуарда был спортивным руководителем, поэтому большая часть жизни Мудрика-младшего прошла в Мытищах на базе "Динамо". Начинал он как нападающий, однако потом реализовал себя как защитник, добившись больших успехов в этом амплуа.