15:51 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Валерий Фролов: "У "Шинника" нет задачи выйти в премьер-лигу"

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Генеральный директор "Шинника" Валерий Фролов подчеркнул, что перед командой не стоит задача попадания в первую четверку ФНЛ. Сейчас ярославцы занимают пятое место в турнирной таблице.

- Пока задача попасть в премьер-лигу или хотя бы играть в "стыках" перед клубом не стоит, - приводит "Р-Спорт" слова Фролова. - Задача одна – показывать красивый, привлекательный для зрителя футбол, который нравится болельщикам, а конкретной задачи войти в четверку нет. У нас нет запаса прочности, финансовой стабильности, поэтому рано говорить о премьер-лиге.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161108/1111991999.html

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