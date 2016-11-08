Валерий Фролов: "У "Шинника" нет задачи выйти в премьер-лигу"

Генеральный директор "Шинника" Валерий Фролов подчеркнул, что перед командой не стоит задача попадания в первую четверку ФНЛ. Сейчас ярославцы занимают пятое место в турнирной таблице.

- Пока задача попасть в премьер-лигу или хотя бы играть в "стыках" перед клубом не стоит, - приводит "Р-Спорт" слова Фролова. - Задача одна – показывать красивый, привлекательный для зрителя футбол, который нравится болельщикам, а конкретной задачи войти в четверку нет. У нас нет запаса прочности, финансовой стабильности, поэтому рано говорить о премьер-лиге.