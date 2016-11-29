Валерий Фролов: "Шинник" переедет во Владимир? Это нонсенс!"

Генеральный директор "Шинника" Валерий Фролов назвал слухами информацию о том, что в следующем сезоне команда может переехать из-за финансовых проблем из Ярославля во Владимир.
– Я в первый раз об этом слышу. Честное слово. Сейчас нахожусь на Кипре, здесь состоится матч между сборными ФНЛ и Кипра, а также проходил совет лиги по поводу предстоящего Кубка ФНЛ.
Ничего подобного я не слышал, мне никто ничего не говорил. Переехать во Владимир? А как это возможно? Как вы себе это представляете? Нонсенс! Какие-то слухи…
Финансовая ситуация в клубе? Проблемы есть, как, впрочем, и везде. Но идет рабочий процесс. Считаю, вместе с администрацией региона, города решим эти вопросы.(Виталий АЙРАПЕТОВ)
Доктор Праути
Он не Валерий Петров. Он Валерий Петрович Фролов.
19:12
Не брат
За чей счет сей банкет?В городе полтора работающих предприятия, из спортивных команд только Торпедо осталось, и то на бюджетном финансировании уровня ПФЛ.Бред сивой кобылы.
18:01
aloveku
нормально всё, логично, Шинник во Владимир, Локомотив в Ярославль, всё сгруппировано и четко
17:19