Валерий Есипов: "Ротор" превзошел "Енисей" даже по голевым моментам"

Главный тренер "Ротора" Валерий Есипов после матча 11-го тура ФНЛ против "Енисея" (0:1) подчеркнул, что его подопечные ни в чем не уступали сопернику. Специалист отметил, что реализация своих момент у команды оставляет желать лучшего.

– Абсолютно равная игра, даже по голевым моментам у нас преимущество, – цитирует клубная пресс-служба Есипова. – Но они свои моменты реализовали, а мы нет. Мы ни в чем не уступили "Енисею", который идет вверху турнирной таблицы, проиграли незаслуженно. То, что должны были забивать – не забили. Реализация оставляет желать лучшего.

Главное результат. Не всегда при хорошей игре он есть. Я не могу объяснить, когда игрок не может забить с метра. Мы не набираем очки, поэтому внизу турнирной таблицы... Проигрывает тренер, выигрывает команда. Не могу сказать, что ребята были равнодушны, все играли, старались. "Енисей" более сыгранная команда, по исполнителям сильнее. Поздравляю с победой Красноярск. Мы идем дальше.