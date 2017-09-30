Валерий Есипов: "Игрой "Ротора" в матче с "Лучом" доволен, результатом - нет"

Главный тренер "Ротора" Валерий Есипов после матча 16-го тура ФНЛ против "Луча-Энергии" (1:1) заявил, что его команда упустила победу. Также специалист выразил восхищение игровыми навыками нападающего Михаила Бирюкова.

– Игрой своей команды доволен, результатом – нет. На мой взгляд, сегодня мы упустили победу, – цитирует пресс-служба ФНЛ Есипова. – Причем за явным преимуществом. За всю игру мы допустили всего одну ошибку, которая в итоге стоила нам гола. Но то количество моментов, которое мы создали у ворот соперника... У меня даже слов нет. Хочу только сказать, что мои ребята – молодцы, выполнили план на игру. Мы упустили очень важные для нас два очка, но характер снова показали.

– Можно ли сказать, что Михаил Бирюков не попал в игру?

– Если вы про момент с выходом один на один в конце матча, то Миша после матча извинился перед ребятами, за что честь ему и хвала. Но так говорить неправильно. За короткий промежуток времени у него было 2-3 момента. Он шикарный нападающий, настоящий голеадор. Не забил сегодня – забьет в следующий раз. Но и великие футболисты иногда не забивают с метра. Но если у нападающего есть моменты, значит он сыграл в целом правильно. Просто ему не повезло.