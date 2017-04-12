Валентина Яшина: "Динамо" играло неплохо. Но уровень других больно низкий"

Вдова легендарного вратаря московского "Динамо" Льва Яшина Валентина Яшина прокомментировал "СЭ" возвращение команды в премьер-лигу. Благодаря ничьей с "Химками" (0:0) команда Юрия Калитвинцева набрала 69 очков и опережает за семь туров до конца идущим третьим "СКА-Хабаровск" на 22 очка.

– Спасибо за приятную новость, – сказала Яшина. – Знала, что "Динамо" сыграло вничью с "Химками" и думала, что оно обеспечит выход в премьер-лигу позже – впереди еще семь туров. Но вы мне сообщили, что из-за ничьи в Калининграде возвращение уже состоялось.

– И какие ощущения?

– Очень приятное дело. Но в принципе так и должно было быть. По-другому никак! Я очень волновалось, как динамовцы сегодня сыграют с "Химками".

– Матч смотрели на стадионе?

– Нет. Но в этом сезоне много игр "Динамо" посетила.

– Есть уверенность, что "Динамо" больше не вылетит в первый дивизион?

– Такой уверенности нет. Потому что все настолько неизвестно с финансами в клубе… Так что пока трудно сказать. В первой лиге выстояли, а как будет дальше – посмотрим.

– С таким составом, возможностями бело-голубые потянут в премьер-лиге?

– Я все-таки не профессионал. Играют то они неплохо, просто уровень очень низкий у остальных. Претендентов то мало было на выход в премьер-лигу. Серьезных конкурентов не было. (Виталий АЙРАПЕТОВ)