Вадим Хафизов: "Судья матча "СКА-Хабаровск" - "Сокол" поступил крайне непорядочно"

Главный тренер "Сокола" Вадим Хафизов поблагодарил команду за самоотдачу в матче 26-го тура первенства ФНЛ со "СКА-Хабаровском" (1:1). По его словам, в этой встрече клуб из Саратова показал характер.

- Прежде всего, хочу поблагодарить свою команду за бойцовские качества, - приводит пресс-служба хабаровчан слова Хафизова. - Считаю, что мы сыграли с максимальной самоотдачей. Может быть, у нас не получилось зрелищной игры, но после обидного домашнего поражения команда сумела собраться и показать, что у нее есть характер.

Что касается результата... Вы не первый день в футболе и все сами понимаете. Думаю, что мы сегодня наиграли на победу - очень грамотно, практически без ошибок отработали в обороне, а в конце игры хозяева свалились на навал, с которым мы успешно справлялись. И если бы не пенальти... Я считаю, что арбитр сегодня поступил очень непорядочно.