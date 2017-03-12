12:45 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Вадим Хафизов: "Судья матча "СКА-Хабаровск" - "Сокол" поступил крайне непорядочно"

0
0
0
0

Главный тренер "Сокола" Вадим Хафизов поблагодарил команду за самоотдачу в матче 26-го тура первенства ФНЛ со "СКА-Хабаровском" (1:1). По его словам, в этой встрече клуб из Саратова показал характер.

- Прежде всего, хочу поблагодарить свою команду за бойцовские качества, - приводит пресс-служба хабаровчан слова Хафизова. - Считаю, что мы сыграли с максимальной самоотдачей. Может быть, у нас не получилось зрелищной игры, но после обидного домашнего поражения команда сумела собраться и показать, что у нее есть характер.

Что касается результата... Вы не первый день в футболе и все сами понимаете. Думаю, что мы сегодня наиграли на победу - очень грамотно, практически без ошибок отработали в обороне, а в конце игры хозяева свалились на навал, с которым мы успешно справлялись. И если бы не пенальти... Я считаю, что арбитр сегодня поступил очень непорядочно.

Дополнительная информация

http://fcska.ru/media/news/andrey-gordeev-/

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ