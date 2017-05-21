Вадим Хафизов: "Сокол" сэкономил бюджет и рассчитался с долгами. Остаться в ФНЛ не получилось"

Главный тренер "Сокола" Вадим Хафизов подчеркнул, что клубу в прошедшем сезоне удалось выполнить две из трех поставленных задач – сократить бюджет и рассчитаться с долгами. Третьей задачей было сохранение места в ФНЛ. Саратовцы до последнего тура сохраняли шансы остаться в ФНЛ, но вылетели, проиграв "Зениту-2" (0:3).

– По горячим следам много чего можно говорить, – цитирует официальный сайт ФНЛ Хафизова. – Нужно думать, смотреть. В любом случае хочу сказать слова благодарности команде, которая билась до последнего. Сегодня было как на войне – выходили из последних сил, кто-то на уколах. Бились до конца.

В этом сезоне перед нами стояло три задачи: сэкономить бюджет, рассчитаться с долгами и оставить команду в ФНЛ. К сожалению, с третьей задачей не получилось.

– Такого жестокого "замеса" в борьбе за выживание не было никогда. В этот "замес" попал "Сокол". Каково будущее команды?

– Да, "замес" получился очень серьезный. Все команды активизировались, стали брать очки и наверстывать упущенное. А что будет дальше, на сегодняшний день ответить на этот вопрос я сейчас не могу.

– Вы сказали о трех задачах. С третьей не вышло, а что с первыми двумя?

– С долгами клуб рассчитался. Был сокращен бюджет. Все в клубе работали над этим. Однако обидные поражения от "Нефтехимика", "Сибири", "Балтики" не позволили решить третью.