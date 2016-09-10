Вадим Хафизов: "Кубань" спровоцировала весь негатив в концовке матча"

Главный тренер "Сокола" Вадим Хафизов после ничьей против "Кубани" (0:0) в матче 12-го тура ФНЛ заявил, что все склоки в концовке матча были спровоцированы скамейкой соперника, в то время как его запасные вели себя спокойно. Также он добавил, что "Кубань" ничем его не удивила в игре, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.



– Хорошая игра, держала в напряжении, – отметил Хафизов. – В концовке у нас был хороший момент, но никак не разродятся футболисты в завершении. Но и мы могли пропустить, "Кубань" выпустила защитника в нападение, и это давление получилось. В целом, я доволен своими ребятами, они молодцы. Знали, что было непросто, мы могли рассчитывать на 14 футболистов, и я рад за своих бойцов.



– "Кубань" чем-то удивила?



– Мы знали, что в дебюте она будет давить. Угадали состав, соперник играл в два нападающих. Мы были готовы к такому футболу, знали, что сопернику очки очень сильно нужны.



– В конце матча было много неигровых моментов. Затяжка времени – ваша тактическая установка?



– Я считаю, что все эти негативные события спровоцировала скамейка "Кубани". Люди должны быть выше этого. Причем тут арбитр? Вся агрессия пошла на него. Я считаю, футболисты "Кубани" поступили неправильно. Но а наша скамейка спокойно себя вела. А еще вот это шоу после игры, надеюсь, в протоколе арбитр отметит.