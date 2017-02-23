В "Шиннике" хотят играть в премьер-лиге

Генеральный директор "Шинника" Дмитрий Горин заявил, что клуб в ближайшее время выплатит долги перед игроками, а также отметил, что клуб утвердил бюджет на следующий сезон и ждет нового спонсора. Руководитель отметил, что у клуба есть план для выхода в премьер-лигу через несколько лет. На данный момент "Шинник" занимает седьмое место в турнирной таблице ФНЛ.

– Самая главная проблема, которая на сегодняшний день существует у "Шинника", – это долги, – цитирует сайт ФНЛ Горина. – Они копились не один месяц, и сейчас этот вопрос мы решаем. Есть положительная динамика. Осталось "закрыть" ряд долгов по премиальным. В ближайшее время мы это сделаем. Потому что есть поддержка и понимание со стороны правительства области.

– В январе ваше появление в ярославском клубе произошло очень стремительно…

– В жизни бывают такие моменты. Идя на пост руководителя клуба, я знал о положении дел. Следил за клубом и был готов. Неожиданностей не произошло.

– Бюджет клуба на 2017 год утвержден?

– Бюджет утвержден. Но мы будем работать над его увеличением и в дальнейшем. Хочется, чтобы появился новый сильный спонсор. Огромную поддержку оказывают первые лица области – мэр города, правительство. Все повернулись лицом к футболу. Все очень рады, что клуб встает на ноги.

– Каковы задачи "Шинника" на ближайшую перспективу и на более отдаленный срок?

– Очень хочется, чтобы команда играла в премьер-лиге. Поэтому в ближайший год мы будем стабилизировать ситуацию с финансами. Выстраивать структуру. И, если все получится, через некоторое время будем ставить самые высокие задачи.

- Нынешним седьмым местом вы довольны?

– Александр Михайлович Побегалов – профессионал высокого класса, и он выжимает из того состава, что есть сейчас, даже не максимум, а супермаксимум. Он ведет огромную работу, но ему сейчас не позавидуешь. Мы все его поддерживаем и надеемся, что наша работа даст результаты и ему станет легче. Хочется, чтобы команде и тренеру было комфортно работать. Повторюсь, через некоторое время перед командой нужно обязательно ставить задачу выхода в премьер-лигу. Перед спортсменами всегда необходимо ставить максимальные задачи. Для этого мы и работаем в клубе.