В сборной тура ФНЛ - игроки 10 разных клубов

В число 11 игроков сборной 13-го тура первенства России ФНЛ вошли представители 10 разных клубов. Единственная команда, делегировавшая в виртуальную сборную двоих, - "Тосно", который разгромил "Волгарь" (3:0). Отметим, что хавбек "Мордовии" Максим Астафьев попадает в сборную тура уже в третий раз.

Полностью состав сборной выглядит следующим образом: Бабурин ("Зенит-2", 2 попадания) - Кашкавал ("Луч-Энергия"), Дугалич ("Тосно", 2), Хомуха ("Спартак-2", 2) - Астафьев ("Мордовия", 3), Ломакин ("Енисей"), Чеботару ("Сибирь", 2), Галиулин ("Тосно"), Шевчук ("Тамбов", 2) - Низамутдинов ("Шинник", 2), Галыш ("Сокол"). Тренер - Побегалов ("Шинник", 2).