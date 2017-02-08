В Саранске будет еще один футбольный клуб

В ближайшее время в Саранске появится еще один футбольный клуб с одноименным названием ФК "Саранск". Он будет частным, финансированием займется ряд предпринимателей региона. ФК "Саранск" никак не будет пересекаться с "Мордовией" и начнет выступать уже весной в КФК. Главным тренером "Саранска" станет экс-игрок "Мордовии" Сергей Савочкин.
Между тем, "Мордовия", как уже сообщалось ранее, начала гасить долги по зарплате.
баламошка
Даже в Саранске будет 2 клуба! А немытая бомжета только при помощи попрошайничества смогла выклянчить у власти газового бабла на один клуб во втором по величине городе России! Голубцы нелепые, так бы до сих пор шатались по первому/второму дивизиону и получали бы в рот от Шинника и Сокола.
21:45 8 февраля
rusfed 2.0
Надо еще один стадик на 40 тыщ зритеелй отгрохать. Один-то не справится с болельщиками. В городе-то 300 тыщ людей проживает!
21:45 8 февраля
EVIL915
У нас тож ФК Самара, оказывается есть... Сег только узнал...
21:04 8 февраля
EVIL915
shpasic, Алый Дракон, Thomas_Boy ----- Не забывайте, что в Мордовии правит династия Меркушкиных, которым, для отвода глаз "ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ" органов и органов "ВЛАСТИ", нужно сделать, хоть что-то, во благо региона... Вот и создадут липовый ФК... Год отыграет и канет в Лету!
21:03 8 февраля
Thomas_Boy
* могли играть в футбол
20:54 8 февраля
Thomas_Boy
Да такого города как Саранск два клуба - это мало. Надо пять. А лучше семь. Чтобы все жители Саранска играть в футбол.
20:53 8 февраля
Алый Дракон
Мутная какая-то тема... Похоже на лавочку для отмывания денег...
20:48 8 февраля
shpasic
Мордовия "начала" гасить долги по зарплате почти год назад. так что такими темпами в Саранске не будет ниодной футбольной команды.
20:33 8 февраля