В Саранске будет еще один футбольный клуб

В ближайшее время в Саранске появится еще один футбольный клуб с одноименным названием ФК "Саранск". Он будет частным, финансированием займется ряд предпринимателей региона. ФК "Саранск" никак не будет пересекаться с "Мордовией" и начнет выступать уже весной в КФК. Главным тренером "Саранска" станет экс-игрок "Мордовии" Сергей Савочкин.

Между тем, "Мордовия", как уже сообщалось ранее, начала гасить долги по зарплате.