20:28 8 февраля | ФУТБОЛ — ФНЛ

В Саранске будет еще один футбольный клуб

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В ближайшее время в Саранске появится еще один футбольный клуб с одноименным названием ФК "Саранск". Он будет частным, финансированием займется ряд предпринимателей региона. ФК "Саранск" никак не будет пересекаться с "Мордовией" и начнет выступать уже весной в КФК. Главным тренером "Саранска" станет экс-игрок "Мордовии" Сергей Савочкин.

Между тем, "Мордовия", как уже сообщалось ранее, начала гасить долги по зарплате.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (8)
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баламошка

Даже в Саранске будет 2 клуба! А немытая бомжета только при помощи попрошайничества смогла выклянчить у власти газового бабла на один клуб во втором по величине городе России! Голубцы нелепые, так бы до сих пор шатались по первому/второму дивизиону и получали бы в рот от Шинника и Сокола.

21:45 8 февраля

rusfed 2.0

Надо еще один стадик на 40 тыщ зритеелй отгрохать. Один-то не справится с болельщиками. В городе-то 300 тыщ людей проживает!

21:45 8 февраля

EVIL915

У нас тож ФК Самара, оказывается есть... Сег только узнал...

21:04 8 февраля

EVIL915

shpasic, Алый Дракон, Thomas_Boy ----- Не забывайте, что в Мордовии правит династия Меркушкиных, которым, для отвода глаз "ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ" органов и органов "ВЛАСТИ", нужно сделать, хоть что-то, во благо региона... Вот и создадут липовый ФК... Год отыграет и канет в Лету!

21:03 8 февраля

Thomas_Boy

* могли играть в футбол

20:54 8 февраля

Thomas_Boy

Да такого города как Саранск два клуба - это мало. Надо пять. А лучше семь. Чтобы все жители Саранска играть в футбол.

20:53 8 февраля

Алый Дракон

Мутная какая-то тема... Похоже на лавочку для отмывания денег...

20:48 8 февраля

shpasic

Мордовия "начала" гасить долги по зарплате почти год назад. так что такими темпами в Саранске не будет ниодной футбольной команды.

20:33 8 февраля

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