В руководстве "Оренбурга" произошли изменения

На официальном сайте "Оренбурга" сообщается об изменениях в руководстве клуба. Генеральным директором назначен Алексей Наумов, президентом команды – заместитель генерального директора компании "Газпром добыча Оренбург" Владимир Гнездилов.

В попечительский совет вошли генеральный директор "Газпром добыча Оренбург" Владимир Кияев и Василий Столыпин, до настоящего момента являвшийся президентом клуба. Напомним, что ранее было объявлено о назначении на пост главного тренера грузинского специалиста Темури Кецбая.

По итогам сезона "Оренбург" занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата России и в серии пенальти проиграл "СКА-Хабаровску" в стыковых матчах. Следующий сезон команда проведет в ФНЛ.