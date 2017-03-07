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В Приморском крае уверены, что "Луч-Энергия" сыграет с "Енисеем"

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Директор департамента физкультуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов уверен, что "Луч-Энергия" выйдет на матч 25-го тура первенства России против "Енисея".

Он отметил, что начальник команды занимается организацией отъезда футболистов из Турции. Ранее сообщалось, что дальневосточники могут бойкотировать игру.

– "Луч-Энергия" должен поехать в Красноярск и сыграть матч, все должно быть в порядке, – сказал Кузнецов. – Сейчас начальник команды занимается организацией отъезда ребят из Турции. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы REN-TV

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