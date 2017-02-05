В понедельник Черевченко может возглавить "Балтику"

По информации "СЭ", в понедельник состоится совет директоров калининградской "Балтики", на котором будет принят ряд кадровых решений.

Игорь Черевченко, в начале этого сезона ушедший с поста главного тренера "Локомотива", может быть утвержден на посту главного тренера команды из Калининграда. Также в клуб на руководящие должности могут прийти экс-спортивный директор "Локо" Кирилл Котов и бывший менеджер армавирского "Торпедо" Тимур Лепсая.

На зимний перерыв турнира первого дивизиона "Балтика" ушла на предпоследнем, 19-м месте. В активе калининградцев – 17 очков, меньше только у "Нефтехимика" (16). При этом располагающиеся на границе зоны вылета "Спартак" из Нальчика и "Сокол" имеют в своем активе 27 баллов.