В первом матче на "Самара Арене" за "Крылья" сыграл Бобер. Спустя 6 лет

В матче 35-го тура первенства России в ФНЛ "Крылья Советов" - "Факел" (2:1) на поле в составе самарцев появился полузащитник Антон Бобер. 35-летний хавбек вышел на замену в добавленное ко второму тайму время.

Игра стала первой тестовой для стадиона чемпионата мира-2018 "Самара Арена".

Антон Бобер выступал за "Крылья" с 2000 по 2012 год и установил рекорд по количествам матчей за клуб в российской истории (274 в чемпионате России, 25 - в Кубке России, 6 - в Кубке УЕФА и 4 - в Кубке Интертото). Перед стартом сезона Бобер вернулся в "Крылья" в качестве играющего тренера "Крыльев Советов-2", выступающих в ПФЛ. В текущем сезоне Бобер вышел на поле в 12 играх ПФЛ, а встреча с "Факелом" стала для него 310-й в составе первой команды во всех турнирах.

Первый тестовый матч на "Самара Арене" пройдет 28 апреля - "Крылья Советов" примут "Факел". В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

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