"В перерыве пришлось поговорить". Евсеев – о волевой победе СКА над "Тюменью"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Вадим Евсеев после победы в домашнем матче 21-го тура первого дивизиона над "Тюменью" (2:1) отметил, что соперник ничего не дал создать его команде в первом тайме. Хозяева уступали со счетом 0:1, но смогли забить на 86-й и 92-й минутах.

– Совершенно два разных тайма провели, – приводит официальный сайт турнира слова Евсеева. – Мы понимали, что играем против организованной команды. До игры говорил футболистам: не смотрите в таблицу на то, что соперник на выезде набрал всего одно очко. Команда сбалансированная, недаром они обыграли ЦСКА на Кубок. Соперник нам ничего не дал создать в первом тайме.

В перерыве пришлось поговорить, обозначить чего мы стоим, чего хотим. По ходу второго тайма произвели замены и схему поменяли. В итоге это привело к двум забитым мячам и победе.

Хотелось бы добавить: видите, каков футбол? Мы с "Краснодаром-2" играли с большим преимуществом, много моментов было, но сыграли вничью (2:2). Здесь же мы выжали все из того, что было. Да, может быть, были моменты, которые мы могли еще раньше забить, но футбол вознаграждает, когда команда играет до конца.

И мне очень приятно, что в последней игре этого года календарного команда порадовала болельщиков. Если после первого тайма с трибун слышалось "Пора заканчивать", то после игры все аплодировали и радовались. От любви до ненависти, как говорится, один шаг.

– Когда забили второй гол, вы жестом отправили игроков обратно на поле. С чем это было связано?

– Если вы поищите в интернете, то узнаете. Этого многие не знают, я сейчас футболистам в раздевалке рассказывал даже. Если на поле ни одного футболиста не оказывается, то соперник может начинать с центра поля и забивать в пустые ворота. Как минимум один футболист должен обязательно остаться. Мы праздновали, но потом я вспомнил эту тонкость и начал отправлять ребят на поле. Однако, как оказалось, у нас Генералов оставался на поле, и Казанков еще не добежал, поэтому все было под контролем.

– Уже не в первый раз мы видим, как вы подсказываете футболистам подобные тонкости. Они за это благодарны?

– Я не знаю, это надо у них спросить. Это хитрость футбольная. Мы все взрослеем, учимся. Я тоже, когда был футболистом, много нюансов не знал. Сейчас – тренер, более к этому отношусь внимательно. Где-то от судей что-то новое узнаю, где-то сам читаю. У футболиста – своя профессия, у тренера – своя.