В "Луче" уверены: угрозы снятия клуба с ФНЛ нет

Исполнительный директор "Луча-Энергии" Александр Голубчиков заверил, что клуб решит проблему с задолженностями по зарплате, и клуб не снимется с ФНЛ. Ранее футболисты владивостокского клуба бойкотировали тренировки из-за задолженностей по зарплате. Полузащитник "Луча" Алексей Ребко в интервью "СЭ" заявил, что футболистам придется добираться на выездной матч с "Факелом" за свой счет, причем время в пути составит около 30 часов.

- Угрозы снятия с ФНЛ нет. Футболисты, конечно, с задержками получают заработную плату, но не во всех клубах шикарные сейчас условия, - цитирует "Р-Спорт" Голубчикова. - Задержки есть, по большей части по премиальным за прошлый сезон, сейчас копятся за этот. Но есть конструктивные решения. Мы не можем за короткий период со всеми расплатиться. Есть диалог с командой, краевая власть неравнодушна. Никто команду бросать не собирается.

Есть стратегические решения: мы работаем по реструктуризации долгов. Ведь клуб к 2015 году накопил долг порядка 150 миллионов. Так что долги в "Луче" давно. Мы сейчас работаем в непростом режиме. Так что снятия точно не будет, с футболистами расплатятся. У нас нет таких историй, когда футболистов "бросали". Мы в определенной степени живем от матча к матчу.

Оптимизировали бюджет практически по всем статьям. Порядка 60-70 миллионов идет экономия, и есть еще куда двигаться, поэтому долг сейчас несущественно вырос. В нашем состоянии мы сейчас показываем достаточно приличный футбол и показываем неплохой спортивный результат.