В "Луче-Энергии" начался процесс погашения задолженностей

Исполнительный директор "Луча-Энергии" Александр Голубчиков, отстраненный от футбольной деятельности в октябре 2016 года, сообщил, что клуб начал процесс погашения долгов перед футболистами и персоналом. Ранее игроки команды бойкотировали тренировки из-за задолженностей, но отказались от идеи бойкота после перевода в конце сентября около 30 миллионов рублей на погашение долгов из краевого бюджета. Футболисты "Луча-Энергии" в субботу вышли на домашний матч ФНЛ с "Шинником" (1:0) с опозданием на 20 минут в знак протеста против невыплаты им заработной платы.

– Все в рабочем процессе, процесс начался, – цитирует "Р-Спорт" Голубчикова. – Сегодня только понедельник. Не могу сказать, успеем ли мы рассчитаться по всем долгам до конца недели. Мы все для этого делаем.