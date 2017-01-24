В "Кубани" рассчитывают, что в ближайшее время начнется выплата долгов

Генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка прокомментировал обращение футболистов команды к президенту РФС Виталию Мутко и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. В письме игроки сообщили, что клубом на протяжении семи месяцев не выплачивается зарплата.

- Работа по разрешению ситуации ведется. О проблемах все в курсе, - сказал Крапивка. - Не могу сказать, когда начнутся выплаты. Мы работаем, рассчитываем, что в ближайшее время.

- Футболисты пригрозили обращением в палату по разрешению споров РФС и расторжением контрактов.

- Мы на связи с футболистами, думаю, до этого не дойдет. В команде рабочая обстановка, все трудятся хорошо. Главный тренер положительно отзывается о ребятах. (Сергей АСТАХОВ)