В Красноярске из-за выхода "Енисея" в стыки перенесли регбийное дерби

Матч первого тура чемпионата России по регби "Красный Яр" - "Енисей-СТМ" перенесен на 26 мая. Это связано с тем, что 25 числа в Красноярске "Енисей" проведет первый матч в борьбе за выход в российскую премьер-лигу. Ответная игра состоится 28 мая на выезде.

"Перенос игры с четверга на пятницу инициирован руководством обоих клубов", - говорится в сообщении регбийной премьер-лиги.

Напомним, что красноярцы за тур до финиша первенства ФНЛ обеспечили себе участие в стыковых матчах, занимая сейчас третье место в турнирной таблице. (Дмитрий УСКОВ)