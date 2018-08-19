В комитет по этике РФС не поступало обращение дать оценку поступку украинца Федорива

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что в данный момент никто не обращался в орган по поводу поступка украинского защитника "Нижнего Новгорода" Виталия Федорива. Напомним, что Федорив отвернулся от флага России во время исполнения гимна страны перед матчем 7-го тура ФНЛ с "Сочи" (0:1).

– В данный момент заявлений по поведению Федорива не поступало, – сказал Андреев.

Виталий Федорив является воспитанником киевского "Динамо". Также он выступал за "Кривбасс", "Говерлу" и донецкий "Олимпик". С 2008 по 2011 год украинец выступал за пермский "Амкар". Летом 2017 года он подписал контракт с командой "Олимпиец", которая перед началом сезона 2018/19 была переименована в "Нижний Новгород". (Иван ТОРОПЦЕВ)

Украинский футболист проигнорировал флаг России. Он специально?