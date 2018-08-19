В Госдуме предложили Федориву "катиться в свою страну", если он не уважает символику РФ

Член исполкома РФС, депутат Госдумы РФ, Игорь Лебедев считает недопустимой выходку украинского защитника "Нижнего Новгорода" Виталия Федорива. Футболист вчера во время матча ФНЛ против "Сочи" (1:0) демонстративно не повернулся к флагу РФ во время исполнения государственного гимна России. Сегодня появились слова игрока, который сказал, что уважает российскую символику, просто читал молитву во время исполнения композиции.

– Считаю недопустимым такое поведение игрока. Во-первых, с точки зрения законодательства необходимо внести поправки в административный, а может быть даже в уголовный кодекс и ввести наказание за неуважение к государственным символам РФ, – начал Лебедев. – Такого пункта сегодня нет. Мы понимаем, что он необходим. Во-вторых, что касается поступка самого футболиста, он не должно остаться без внимания и как минимум футбольный клуб должен вынести наказание этому игроку в рамках правового кодекса. Плюс, считаю, что необходимо, чтобы комитет по этике РФС рассмотрел поступок и принял решение вплоть до дисквалификации данного игрока. Считаю, что поступок, который он совершил, это ярко выраженное в публичной форме неуважение к государственному гимну РФ.

Он зарабатывает деньги в нашей стране и видимо живет по принципу "деньги не пахнут". Если не уважаешь гимн, флаг той страны, в которой ты зарабатываешь деньги, то катись к себе домой или в любую другую страну, в которую тебя возьмут. Ему не должно сойти с рук, чтобы неповадно было другим. Видимо, поступок футболиста ПАОК (Евгения Хачериди. – Прим. "СЭ"), который показал щитки с украинским флагом российской трибуне, а также заявление защитника сборной Хорватии Домагоя Виды в поддержку Украины после победы над сборной России, сыграли неблагоприятную роль, и Федорив решил тем самым прославиться. Не ожидал, что получит такой отрицательный поток в свой адрес со стороны рядовых граждан и болельщиков. Если ФИФА и УЕФА в двух предыдущих случаях не нашли необходимости каким-то образом отреагировать за подобное поведение, то мы в рамках российского чемпионата имеем полное право и возможность вынести ему наказание, которое полностью бы соответствовало регламенту и предусмотренным санкциям. Поэтому в стороне оставаться не должны и спустить без наказания тоже. Он должен понести самое серьезное наказание, которое может быть. (Арман МКРТЧЯН)