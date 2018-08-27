В ФНЛ установлен рекорд посещаемости тура

Десять матчей 8-го тура ФНЛ посетили 112 367 зрителей, что составляет 11 237 зрителей за одну игру. Таким образом был побит рекорд за семилетнюю историю лиги, сообщает пресс-служба организации.

Предыдущее достижение было установлено 6 мая этого года, когда игры 37-го тура сезона-2017/18 собрали 98118 зрителей. Тогда 42100 человек пришли на матч "Нижний Новгород" - "Луч-Энергия", 40619 зрителей - на встречу "Крылья Советов" - "Кубань".

В 8-м туре самую большую аудитория собрали игры "Нижний Новгород" - "Авангард" (31369 зрителей), "Ротор" - "Факел" (29673) и "Мордовия" - "Чертаново" (24326).