В "Енисее" еще надеются, что "Луч-Энергия" прилетит в Красноярск

Матч 25-го тура ФНЛ "Енисей" – "Луч-Энергия" по-прежнему находится под угрозой срыва. Футболисты дальневосточного клуба отказались от тренировок в Турции из-за долгов и разъехались за свой счет по домам. Скорее всего, завтра (7 марта) окончательно станет ясно, состоится ли игра в Красноярске, на сегодня клуб из Владивостока так и не уведомил "Енисей" о своем приезде.

"На данный момент от "Луча-Энергии" в адрес нашего клуба не поступало информационного письма о дате, времени своего прибытия и другой необходимой информации, которую клуб-гость обязан предоставлять в соответствии с регламентом проведения соревнований. Вместе с тем, игроки "Енисея" тренируются в обычном режиме, и мы все-таки надеемся, что матч 25-го тура состоится", – сообщил спортивный директор "Енисея" Денис Петровский. (Дмитрий УСКОВ)

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