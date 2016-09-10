В "Динамо" не комментируют возможный приход Муравьева в клуб

Руководитель пресс-службы "Динамо" Илья Кузенкин оставил без комментариев информацию о том, что новым генеральным директором клуба может стать Евгений Муравьев. Вчера Муравьев, ранее занимавший аналогичный пост в "Кубани", побывал на базе бело-голубых вместе с действующим гендиром москвичей Сергеем Сысоевым.
– Действительно ли Евгений Муравьев займет должность генерального директора в "Динамо"?
– Без комментариев. (Сергей АСТАХОВ)
Муравьев сменит Сысоева на посту генерального директора "Динамо"?
Бегущий человек
А380726 А какже тетка Оля? 18:19*********Не её уровень.
19:46
Ботаникум
Муравьед "наработал" в "Кубани", теперь собирается "поднимать" бабло на "Дивано"!?...... НЕЗАМЕНИМЫЙ "МЕНАГЕР"!?.....
18:50
А380726
А какже тетка Оля?
18:19