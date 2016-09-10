18:08 | ФУТБОЛ — ФНЛ

В "Динамо" не комментируют возможный приход Муравьева в клуб

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Руководитель пресс-службы "Динамо" Илья Кузенкин оставил без комментариев информацию о том, что новым генеральным директором клуба может стать Евгений Муравьев. Вчера Муравьев, ранее занимавший аналогичный пост в "Кубани", побывал на базе бело-голубых вместе с действующим гендиром москвичей Сергеем Сысоевым.

– Действительно ли Евгений Муравьев займет должность генерального директора в "Динамо"?

– Без комментариев. (Сергей АСТАХОВ)

Муравьев сменит Сысоева на посту генерального директора "Динамо"?

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Бегущий человек

А380726 А какже тетка Оля? 18:19*********Не её уровень.

19:46

Ботаникум

Муравьед "наработал" в "Кубани", теперь собирается "поднимать" бабло на "Дивано"!?...... НЕЗАМЕНИМЫЙ "МЕНАГЕР"!?.....

18:50

А380726

А какже тетка Оля?

18:19

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