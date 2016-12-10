В "Динамо" не комментируют информацию об игроке, употреблявшем марихуану

В пресс-службе "Динамо" не стали комментировать появившуюся информацию о том, что нападающий бело-голубых употреблял марихуану. Напомним, что в переписке беглого главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, которая приводится в приложении к докладу эксперта ВАДА Ричарда Макларена, утверждается, что в пробе игрока молодежной сборной России 20 мая 2014 года на учебно-тренировочном сборе в Новогорске, обнаружено "огромное количество марихуаны". Предположительно, это может быть Павел Соломатин.

"Марихуана огромная, гнать из команды"