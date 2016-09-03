В дебютной для Погребняка игре сезона "Динамо" обыграло "Тамбов"

В игре 11-го тура ФНЛ "Динамо" в гостях обыграло "Тамбов" – 2:1. Дубль в составе москвичей оформил лучший бомбардир турнира Кирилл Панченко. На счету нападающего теперь 9 голов в ФНЛ. Результат матча на 43-й минуте сумел размочить полузащитник "Тамбова" Денис Поярков, отличившийся с пенальти.

Отметим, что прошедшая встреча стала дебютной в этом сезоне для нападающего Павла Погребняка, который появился на поле на 81-й минуте, заменив Евгения Луценко.

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11-й тур

"Тамбов" (Тамбов) - "Динамо" (Москва) - 1:2 (1:2)

Голы: Панченко, 5 (0:1). Панченко, 26 (0:2). Поярков, 43 - с пенальти (1:2).

"Тамбов": Смирнов, Михалев, Овсиенко, Рыбин, Шляков, Спицын, Шевчук (Часовских, 66), Поярков, Чернышов (Тыняный, 89), Алумона (Каюмов, 67), Дорожкин (Сорокин, 90+1).

"Динамо": Шунин, Белоруков, Рыков, Темников (Уилкшир, 46), Терехов, Морозов (Маркелов, 46), Сапета, Зотов (Кузьмин, 86), Катрич, Луценко (Погребняк, 81), Панченко.

Предупреждения: Морозов, 21. Белоруков, 60. Зотов, 63. Шунин, 65. Рыбин, 73.

Судья: Москалев (Воронеж).

3 сентября. Тамбов. Стадион "Спартак".