15:22 | ФУТБОЛ — ФНЛ

В "Балтике" заявили, что Соломатин не был замечен в употреблении наркотических веществ

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Пресс-атташе "Балтики" Сергей Кандалов усомнился в информации, опубликованной в докладе главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена. В частности в нем утверждается, что в организме игрока "Динамо" и молодежной сборной России в 2014 году было обнаружено большое количество марихуаны. Предположительно, это может быть Павел Соломатин, ныне защищающий цвета калининградской команды.

– За то время, что Павел находится в "Балтике", он ни разу не был замечен в употреблении наркотических и алкогольных веществ. Никаких претензий к человеческим и профессиональным качествам футболиста у клуба нет. Соломатин – настоящий профессионал, – сказал Кандалов. (Сергей АСТАХОВ)

"Марихуана огромная, гнать из команды" //
В "Динамо" не комментируют информацию об игроке, употреблявшем марихуану //
Дмитрий Хохлов: "В "Динамо" проводились постоянные медицинские обследования. Не стоит верить всему, что публикуется в докладе Макларена"

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