В "Балтике" заверили: бойкота матча с "Шинником" не будет

Гендиректор "Балтики" Теймураз Лепсая заявил, что клуб не будет бойкотировать матч 8-го тура ФНЛ против "Шинника". Ранее появилась информация, что футболисты могут не выйти на игру из-за долгов по зарплате. По данным "СЭ", игроки завтра проведут встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

– Действительно, задержка по зарплате и премиальным есть, но она не составляет 4 месяца, – цитирует официальный сайт "Балтики" Лепсаю. – Финансовые поступления от спонсоров, в частности "Янтарного Комбината" нами ожидались еще в июне, но, к сожалению, из-за независящих от клуба причин, процесс согласования деталей контракта затянулся и должен быть решен в ближайшее время.

Хотя проблемы достаточно серьезные, мы уверены – с приходом средств от спонсора, они будут разрешены. Учредители клуба делают все возможное, чтобы это состоялось, как можно раньше. Пока команда живет в привычном графике. Сегодня у футболистов выходной, а завтра состоится встреча с руководством области, на которой мы постараемся решить большинство вопросов. Речи о бойкоте игры с "Шинником" нет. Ждем всех на стадионе.